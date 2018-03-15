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بطريرك الأقباط الكاثوليك يدعو المصريين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

09:27 م الخميس 15 مارس 2018
بطريرك الأقباط الكاثوليك يدعو المصريين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية

القاهرة - (أ ش أ)

دعا الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك جميع المصريين في الداخل والخارج للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وقال الأنبا إبراهيم إسحق - في بيان اليوم - " إلى جميع أبنائنا المصريين في مصر وبلاد المهجر ادعوكم للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية"، متابعا "إنه لحق وواجب على كل مواطن يسعى أن يحافظ على الأمن والاستقرار لبلدنا الحبيب مصر".

ولفت إلى أن بناء الوطن أمانة بين أيدينا وعلينا أن نواصل مسيرتنا بالعمل والمثابرة وبالأخص بالمشاركة الفعالة في هذا الحدث المهم.

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بطريرك الإسكندرية انتخابات الرئاسة الأنبا إبراهيم إسحق

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