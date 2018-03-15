"شعب ورئيس".. برومو حوار الرئيس السيسي مع المخرجة ساندرا نشأت

كتب- عمر مصطفى:

صورت المخرجة ساندرا نشأت، لقاءً خاصًا مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، يحمل عنوان "شعب ورئيس 2018".

تضمن اللقاء، حسبما ظهر في "البرومو"، إجابة الرئيس السيسي عن أسئلة عدد من المواطنين في محافظات مصر، عرضتها المخرجة في إطار دعائي تشويقي حمل شعار "من القلب إلى القلب".

وجهت المخرجة تساؤلًا للرئيس قائلة: "هل حضرتك همك شعبيتك ولا في حاجة تانية أهم؟"، ليجيب الرئيس: " أن أكون محل إجماع مطلق ده مش هيحصل"، مختتما حديثه: "كل ده عشانك أنت".

من جانبه، أعاد المخرج خالد جلال، نشر برومو الحوار الذي أجرته "ساندرا" بمناسبة قرب انتخابات الرئاسة، عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وعلق جلال على الفيديو، قائلاً: "ساندرا نشأت صديقتي وأختي الغالية جدًا مع السيد رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي.. الذكاء والقبول والوقار.. تحيا مصر".

وانهالت التعليقات التي أشادت بفكرة الحوار، الذي من المقرر إذاعته السبت المقبل، خاصة أن ساندرا استعانت بعدد من المواطنين الذين أجروا مداخلات خلال اللقاء.