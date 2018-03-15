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وزير الأوقاف: تضحيات الشهداء والمصابين تاج على جبين الوطن

07:10 م الخميس 15 مارس 2018
وزير الأوقاف: تضحيات الشهداء والمصابين تاج على جبين الوطن

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن تضحيات الشهداء والمصابين من رجال القوات المسلحة الباسلة ورجال الشرطة البواسل تاج على جبين الوطن وجبين كل مصري مخلص لوطنه.

وأضاف وزير الأوقاف، في بيان له الخميس، أن الوفاء لهذه التضحيات يتطلب أن يكون كل واحد منا جنديا لهذا الوطن في مجاله، وأن يبذل أقصى طاقته في خدمة هذا الوطن العظيم، وأن نقف جميعًا بالمرصاد لقوى الإرهاب والشر والإفساد والتخريب.

محمد مختار جمعة وزارة الأوقاف القوات المسلحة رجال الشرطة

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