الأحد.. مؤتمر برنامج "جسور" برعاية التنمية المحلية

كتب- السيد الحراني:

تنظم وزارة التنمية المحلية مؤتمرًا دوليًا بعنوان "تعزيز ودعم التنمية المحلية واللامركزية"، الأحد المقبل الموافق 18 مارس الجاري، ضمن برنامج "جسور Bridges"، والذي يهدف لنقل الخبرات الدولية في إطار دعم التنمية المحلية.

وصرح اللواء أبوبكر الجندي، في بيان، اليوم الأربعاء، أن المؤتمر سيركز على مفهوم التواصل مع الخبرات الدولية والذي يعد فرصة لمواجهة تحديات العمل التنموي والمؤسسى فى المحافظات بالتنسيق مع أفضل التجارب الدولية.

ويعقد المؤتمر بمشاركة عدد من الوزراء والمحافظين وكبار قيادات الإدارة المحلية، كما سيشارك كمتحدثين رئيسيين وزير المالية الأسبق الفرنسي ميشيل سابان و بيتر كنيب رئيس الفرع الدولي للبلديات الهولندية VNG وسفيرى الاتحاد الأوروبى وفرنسا وأعضاء السفارة الفرنسية وعدد من الدبلوماسيين العرب والأجانب.

جدير بالذكر أن مبادرة جسور Bridges والتى تطلقها وزارة التنمية المحلية من خلال عدة مؤتمرات للتعرف على تجارب العالم المختلفة تعد مقدمة تمهد لإنشاء منتدى التنمية المحلية Bridges Forum الدولى الذى سيضم كافة الخبراء الذين ساهموا على مدار خطة جسور لإقامة هذه المؤتمرات .