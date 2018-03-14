ياسر حسان: الدولة حريصة على نزاهة انتخابات "الوفد"



كتبت- هند الشامي:

قال ياسر حسان، المرشح لرئاسة حزب الوفد، إن انتخابات رئاسة الحزب، ليست حدثًا مصريًا فحسب، بل هو عُرس ديمقراطي يتابعه العالم أجمع، مؤكدًا أن الدولة بكل مؤسساتها وأجهزتها حريصة على نزاهة هذا العُرس الديمقراطي؛ ليثبت للعالم مدى احترام الدولة لاستقلالية الأحزاب السياسية في مصر.

وأضاف حسان في بيان، عبر صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك"، اليوم الأربعاء، أنا على يقين بأن الدولة المصرية لن تسمح لأحد سواء أكان منتميًا للسلطة التشريعية أو التنفيذية بأن يفرض مرشحًا أو غيره على الهيئة الوفدية، وستقف الدولة موقف المحايد.

وتابع: "أنا على يقين بأنه لن تسمح الدولة بتشويه صورة مؤسساتها أمام الرأي العام المحلي والعالمي بشكل يوحي بتدخل الدولة لفرض واقع معين على كرسي رئاسة الحزب".