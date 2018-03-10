حملة "موسى مصطفى": نعد برفع بدل الصحفيين لـ 5 آلاف جنيه

كتب- محمد نصار:

قال عادل عصمت، المتحدث الإعلامي لحملة المرشح الرئاسي موسى مصطفي موسى، إن الحملة ستهتم بتحسين الأحوال المهنية والمعيشية للصحفيين، وذلك لأن الصحفيين المصريين هم الأقل دخلا عالمياً وعربياً.

وأضاف عصمت في بيان اليوم، أننا سنسعى إلى زيادة رفع بدل نقابه الصحفيين لكل صحفي مقيد بالنقابة إلى ٥ الآف جنيه شهرياً دون تحمل ميزانيه الدولة لآي أعباء، مضيفا أن ذلك سيأتي عن طريق تخصيص نسبة 50% من حصيلة ضريبة الدمغة على الإعلانات التي تحصلها الدولة من الصحف لصالح تنميه موارد نقابة الصحفيين المصرية.

وأوضح: يتم ذلك من خلال تعديلات بسيطة تطرأ على قانون ضريبة الدمغة، الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والمعدل بالقرار بقانون رقم 104 لسنة 2012، خاصة المادة 60 المتعلقة بالدمغة على الإعلانات، وتخصيص نسبة 50% من حصيلة هذه الضريبة لصالح نقابه الصحفيين، على أن تلتزم وزارة المالية بتوريدها للنقابة فى غضون شهرين على الأكثر من تحصيلها.

وأضاف المتحدث الرسمى أنه في حالة فوز مرشحه سيتقدم فورا لمجلس النواب لإجراء التعديلات اللازمة على قانون ضريبة الدمغة، كما أكد على ضرورة استحداث طوابع دمغة تحصل كلها لصالح نقابة الصحفيين أيضا تعظيماً لموارد النقابة.

ولفت إلى "سنناشد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة حال فوز مرشحنا بإلزام جميع الصحف ببدل شهري للصحفيين تحت التمرين يمكنهم من ممارسة المهنة والاستمرار طوال فترة التدريب".