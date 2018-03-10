بدء أعمال لجنة تسوية المواقف التجنيدية للشباب المصري بالكويت

الكويت- (أ ش أ):

بدأت في التاسع صباح اليوم السبت بالتوقيت المحلي للكويت، اللجنة التجنيدية أعمالها؛ لتسوية المواقف التجنيدية للشباب المصريين المقيمين هناك، الذين بلغوا سن الثلاثين عاما وتستمر حتى الساعة الواحدة ظهرا، وعلى مدار أيام الأسبوع، عدا يوم الجمعة.

وكان الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، قد صدق على سفر 11 لجنة قضائية عسكرية إلى عدد من الدول؛ لتسوية المواقف التجنيدية للشباب المصريين المقيمين بالخارج، واستخراج شهادات إنهاء الموقف التجنيدي للمتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية الذين تجاوزوا سن الثلاثين؛ وذلك بعد سداد الغرامة المقررة طبقا للقانون.

وتشمل المستندات المطلوب التقدم بها، بطاقة الرقم القومي، سواء كانت سارية أو منتهية، وصورة ضوئية منها، جواز سفر ساريا، وصورة ضوئية منه، وشهادة المعاملة التجنيدية، وصورة ضوئية منها؛ وذلك في حالة وجود موقف تجنيدي سابق.