الصحف: منح "مصر للطيران" التصريح النهائي للهبوط في روسيا هذا الأسبوع

القاهرة- (أ ش أ):

تصدر اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة، واللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، وكبار قادة القوات المسلحة عناوين الصحف الصادرة اليوم السبت، تزامنا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى «يوم الشهيد» و«المحارب القديم»، كما اهتمت الصحف بالحديث عن عودة الطيران بين مصر وروسيا.

فمن جانبها، تناولت صحيفة (الأهرام)، إشادة الرئيس السيسي بالمهام المقدسة التي تقوم بها القوات المسلحة والشرطة، لحماية الوطن والمواطنين، مؤكدا أن الشعب المصري يولي ثقته الكاملة في قدرة أبنائه من رجال الجيش والشرطة على القضاء على الإرهاب والتطرف، واقتلاع جذوره، ودعم ركائز البناء والاستقرار والتنمية بكل ربوع مصر.

وذكرت الصحيفة أن الاجتماع تناول تطورات الأوضاع على الصعيدين الداخلي والخارجي، والجهود المبذولة في إطار خطة المجابهة الشاملة «سيناء 2018»، فيما يتعلق بملاحقة العناصر والبؤر الإرهابية بسيناء ومناطق الظهير الصحراوي، والقضاء عليهم، وتأمين الحدود على جميع الاتجاهات الاستراتيجية.

في ذات السياق، تناولت صحيفة (أخبار اليوم)، أداء الرئيس السيسي صلاة الجمعة في مسجد المشير طنطاوي، بمناسبة يوم الشهيد وأم الصلاة الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، وألقى خطبة الجمعة؛ والتي دارت عن يوم الشهيد الذي يواكب استشهاد الفريق عبد المنعم رياض رئيس أركان القوات المسلحة خلال تفقده لسير العمليات في حرب الاستنزاف.

وبشأن دور مصر الإقليمي، استعرضت صحيفة (أخبار اليوم) إشادة إيرس جلايكا وزيرة الدولة الألمانية للسياحة، بالتطوير الذي تشهده مصر على كافة المستويات خلال حكم الرئيس السيسي، وكذلك الإشادة بالتعاون بين مصر وألمانيا، وما تقدمه مصر في مجال السياحة.

واستعرضت الصحيفة لقاء الوزيرة الألمانية مع محمد أبو العينين رئيس مجلس الأعمال المصري - الأوروبي على هامش بورصة برلين.

في ذات السياق، تناولت صحيفة (الأهرام) استضافة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة - في جناح مصر - أول اجتماع قمة سياحية مع إلينا كونتورا، وزيرة السياحة اليونانية، ووزير التجارة والسياحة القبرصي، يورجوس لاكوتريبيس، بحضور السفير بدر عبد العاطي، سفير مصر في ألمانيا.

ونقلت الصحيفة عن الدكتورة رانيا المشاط، أنها اتفقت مع الوزيرين على الاستعداد لبدء تنفيذ أول مشروع مشترك للسياحة البحرية "الكروز"، مشيرة إلى تشكيل مجموعة عمل، لدراسة كل ما يتعلق بهذه الرحلات، من حيث الموانئ والبرامج والمسارات، حتى تستطيع الدول الثلاث تقديم منتج سياحي جديد ومختلف يستفيد منه الجميع، لما تتمتع به كل دولة منها من مخزون ثقافي وحضاري.

وأضافت أنه تم الاتفاق على الإعداد لتنفيذ حملات تسويق مشتركة، على أن يوضع تصور لهذه الحملات لا يتعارض مع فكرة المنافسة المشروعة بين الجميع.

كما تناولت صحيفة (أخبار اليوم) أن السلطات الروسية ستمنح شركة مصر للطيران - خلال الأسبوع الحالي - التصريح النهائي للهبوط في مطاراتها ما يتيح للشركة الوطنية فتح باب الحجز لبيع تذاكرها لراغبي السفر من موسكو للقاهرة والعكس.

وذكرت الصحيفة أنه من المنتظر تشغيل أول رحلة طيران خلال الأسبوع المقبل إيذانا بعودة الطيران بين العاصمتين القاهرة وموسكو بعد انقطاع دام ثلاث سنوات وعقب عودة الطيران بين العاصمتين سيتم ترتيب الطيران لمقاصد السياحة المصرية والسماح لشركات الطيران الخاصة بتنظيم الرحلات، بالإضافة لوضع برامج سياحية من قبل شركات السياحة المصرية لبيع المدن السياحية والتي انقطعت فيها السياحة الروسية منذ توقف سير رحلات الطيران بين مصر وروسيا.

وتناولت صحيفة (أخبار اليوم) مشاركة مصر في الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز، والذي سيعقد في عاصمة أذربيجان (باكو)، في 5 أبريل المقبل لبحث التحديات التي تواجه الحركة والقضايا الإقليمية والدولية التي تهم دولها كالوضع في فلسطين وسوريا وليبيا واليمن، وكذلك دعم التعاون بين دول حركة عدم الانحياز في مختلف المجالات وخاصة مواجهة الإرهاب.

وفيما يخص الشأن الاقتصادي، تناولت صحيفة (الجمهورية) ما حققته الصادرات المصرية السلعية للسوق الصينية العام الماضي من زيادة نسبتها 60%، قيمتها نحو 408 ملايين دولار خلال عام 2016.

ونقلت الصحيفة عن طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، تراجع الواردات المصرية من 10.430 مليار دولار خلال عام 2016 إلى 9.530 مليار دولار العام الماضي بنسبة 8.7% ليصل إجمالي حجم التجارة خلال 2017 إلى 9.938 مليار دولار بنسبة تراجع 7% ما ساهم في انخفاض عجز الميزان التجاري بنسبة 10.3% مقارنة بعام 2016.

واستعرضت صحيفة (الجمهورية) اجتماع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، مع وفد البنك الدولي، لبحث تعزيز الإدارة الرشيدة والحوكمة، وكذلك مناقشة دعم الاستثمارات المنوط بها القطاع الخاص لإيجاد فرص العمل.

ونقلت الصحيفة عن السعيد قولها، إنه تم عمل دراسات بالتعاون مع بنك الاستثمار القومي وأن الوزارة وضعت برنامجا للإصلاح الإداري وتعزيز كفاءة العاملين ومدى ما يقدمه البنك الدولي من دعم فني تركز على تقديم خدمات حكومية جيدة إلى جانب التشجيع على الشفافية ومحاربة الفساد.

وتناولت صحيفة (الجمهورية) تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، إنجاز محور التعمير طريق شبين الكوم/طملاي المزدوج نهاية سبتمبر المقبل بطول 16 كم وعرض 21 كم، والذي ينفذه الجهاز المركزي للتعمير بتكلفة 500 مليون جنيه.

وأضاف أن المحور يربط شبين الكوم بطريق السادات عند قرية طملاي ليوفر الربط المباشر بين الطريق الصحراوي عند مدينة السادات للطريق الزراعي عند بنها، ويوفر الوقت وييسر الحركة المرورية بين الطريقين ويخدم المدن والقرى على جانبي المحور ويساهم في تنمية مدينة السادات.

واستعرضت صحيفة (الأهرام)، مشاعر فرحة ثلاثة ملايين مواطن بمحافظة بني سويف، لاستقبال قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالبدء الفوري في تنفيذ مشروع كوبري ومحور المستشار عدلي منصور لربط شبكات الطرق، وتسهيل حركة النقل.

وذكرت الصحيفة أن المشروع سيؤدي لزيادة العمر الافتراضي للطرق الداخلية وتوفير ميزانيات إصلاح سنويا بما يقرب من 50 مليون جنيه، واستهلاك الوقود وتقليل زمن الرحلات والاختناقات المرورية من وإلى المناطق الصناعية وكذلك الموانيء البحرية والمطارات مما سيحقق وفر 200 مليون جنيه سنويا.

وألمحت الصحيفة إلى موافقة مجلس الوزراء في فبراير 2017 على البدء في تنفيذ المشروع بتكلفة 770 مليون جنيه خلال 3 سنوات، وقد تم تقليص المدة إلى عامين ونصف العام ليصدر الرئيس السيسي قرارا جمهوريا رقم 423 لسنة 2017، باعتبار مشروع إنشاء محور وكوبري المستشار عدلي منصور من أعمال المنفعة العامة.

واستعرضت صحيفة (أخبار اليوم) قرار وزارة الأوقاف توزيع ألفي طن سلع غذائية على 400 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية قبل بداية شهر رمضان المقبل.

ونقلت الصحيفة عن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف قوله إن المواد الغذائية تشمل 800 طن سكر و800 طن أرز و400 طن مكرونة على أن توزع الكميات بواقع 5 كيلو لكل أسرة قبل بداية شهر رمضان بوقت كاف.