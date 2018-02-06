نقابة العاملين بقطاع الخدمات: الاحتفال بعيد العمال المقبل في العريش
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كتبت- عايدة رضوان:
تصوير- هاني رجب:
قال ممدوح بلال، رئيس النقابة العامة للعاملين بقطاع الخدمات الإدارية والاجتماعية، إن عمال مصر سيحتلفون بعيد العمال المقبل بمدينة العريش والشيخ زويد.
وتابع بلال - خلال الكلمة التي ألقاها بمؤتمر تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، المنظم من قبل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، اليوم الثلاثاء: "سنحتفل مايو المقبل بمناسبتين، الأولى هي تولي الرئيس السيسي ولاية ثانية، والمناسبة الثانية الاحتفال بعيد العمال في مدينة العريش".
وأضاف بلال: "لمسنا ورأينا إنجازات الرئيس السيسي التي عادة تنفذ في 50 سنة رأيناها حقيقة في 4 سنوات"، مؤكدًا أن عمال مصر سيكونون أمام صناديق الانتخاب لتأييد الرئيس السيسي.
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