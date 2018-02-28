أمين البحوث الإسلامية يبحث مع وفد إندونيسي نقل تجربة الأزهر في مواجهة الإرهاب

كتب – محمود مصطفى:

استقبل الدكتور محيي الدين عفيفي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، بمكتبه اليوم الأربعاء، وفدًا من أئمة دولة أندونيسيا بعد انتهائهم من الدورة التدريبية بالمنظمة العالمية لخريجي الأزهر.

وبحث عفيفي مع الوفد، إمكانية التواصل والتعاون العلمي مع مجمع البحوث الإسلامية والاستفادة من تجارب الأزهر الشريف في مواجهة الفكر الإرهابي من خلال ما يقدمه ويطرحه من رؤى واستراتيجيات تقوم على المواجهة الفكرية وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول الكثير من القضايا المعاصرة.

وقال الدكتور محي الدين عفيفي، إن العالم بأسره يمر بمرحلة صعبة، في ظل انتشار تيارات التطرف والعنف والإرهاب بسبب تصدر بعض التيارات المتطرفة التي تفسر النصوص الشرعية بما يخدم أجندتها السياسية، مشيرا إلى أن الأزهر الشريف من خلال قطاعاته يعمل على تصحيح المفاهيم المغلوطة والأفكار المنحرفة التي تروجها جماعات التكفير والعنف.

وأوضح عفيفي في بيان له اليوم الأربعاء، أن الاختلاف سنة إلهية وآية من آيات الله في الكون فهناك تعددية فكرية ومذهبية، فالاختلاف في الدين أو المذهب أو الفكر لا يعني أن نقتل الآخر ولكن يعني أن نتعايش معًا أخوة في الإنسانية.

وقال عفيفي للأئمة إننا نريد منكم أن تنقلوا هذا الفكر الوسطي المستنير الذي ينشره الأزهر الشريف لكل المسلمين في إندونيسيا وتقدموا النموذج الحضاري للإسلام الذي يدعو إلى السلام العالمي.

وأهدى الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، مجموعة من إصدارات السلسلة العلمية للمجمع، لكل عضو من أعضاء الوفد للاستفادة بها في رحلتهم الدعوية والعلمية.