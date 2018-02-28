ضبط 34 طن مواد غذائية غير صالحة في 4 مصانع بالجيزة

كتب- السيد الحراني:

شنت محافظة الجيزة بالاشتراك مع مباحث ومديرية التموين، حملة على 4 مصانع لتصنيع وإنتاج المواد الغذائية والمنظفات الصناعية والمعسل غير المرخصة، والتي تعتمد على مواد غير صالحة للاستخدام الآدمي في منتجاتها.

وقال اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، في بيان، اليوم الأربعاء، إن المحافظة تسعى جاهدة لمحاصرة جشع التجار وضبط المخالفين كمسئولية اجتماعية تقع على عاتقها لحماية المواطنين وتوفير السلع الصالحة لهم.

وكلف المحافظ مديرية ومباحث التموين بتكثيف الحملات لضبط المخالفين والتجار المتلاعبين في المواد المستخدمة في إنتاج السلع الغذائية والصناعية ومراقبة السوق.

وكشف تقرير تلقاه المحافظ من العميد مصطفى البكري، مدير مباحث التموين بالجيزة، عن ضبط 34 طن مواد غذائية وصناعية غير صالحة للاستخدام الآدمي بحوزة المصانع المخالفة قبل تعبئتها وتوزيعها في الأسواق.

وأوضح التقرير أن المصانع المضبوطة، تقع بنطاق أحياء بولاق الدكرور والهرم ومركز ومدينة البدرشين ومدينة 6 أكتوبر.​