​الحكومة تنشر خريطة اتفاقيات مصر لاستيراد الغاز الطبيعي -إنفواجرافيك

كتب- محمد قاسم:

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، "انفوجرافيك" حول اتفاقيات مصر من الغاز الطبيعي، وذلك في أعقاب الجدل الذي أثير عقب اتفاق إحدى شركات القطاع الخاص مع الحكومة الإسرائيلية من أجل استيراد الغاز.

وذكر المركز، أن مصر في طريقها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بنهاية 2018 وتحقيق فائض خلال 2019، مؤكدًا أن القطاع الخاص هو الذي يستورد من دولة إسرائيل.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، علق على ما أثير، خلال الأيام الماضية، بشأن استياء المصريين من استيراد شركة خاصة الغاز الطبيعي من إسرائيل، قائلًا: "إحنا جنبا جون، ولو معملناش كده، وراحت لدولة تانية، كنتوا هتقولوا إنتوا فين؟".

وشهد الرئيس السيسي، اليوم الأربعاء، افتتاح أول مركز لخدمات المستثمرين بمقر وزارة الاستثمار والتعاون الدولي.

وأضاف الرئيس أن شركة خاصة هي من استوردت الغاز الطبيعي من إسرائيل، وليس الدولة، ومع ذلك فإن مصر وضعت قدمها في منطقة شرق المتوسط لتكون مركز إقليمي لإنتاج الطاقة، مشيرًا إلى أن هناك 3 سبل ليخرج الغاز من الدول التي تم اكتشافه فيها وهي: إن يخرج الغاز عن طريق تركيا، أو عن طريق الدول المنتجة بنفسها أو عن طريق مصر.