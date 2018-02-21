سفارة فلسطين بالقاهرة: إغلاق معبر رفح بشكل مفاجئ.. وخلية أزمة لمتابعة العالقين

كتب - أشرف سويلم:

أعلنت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة أن السلطات المصرية أبلغتها بإغلاق معبر رفح المعبر بشكل مفاجئ.

وأوضحت السفارة في بيان صحفي مساء الأربعاء، لها تشكيلها خلية أزمة برئاسة السفير دياب اللوح، لمتابعة سلامة المواطنين الفلسطينيين في الطريق الدولي، الممتد بين الاسماعيلية و العريش.

وخصصت السفارة أرقام هواتف للطوارئ على مدار ٢٤ ساعة للمواطنين العالقين، مؤكدة سعيها لبذل كافة الجهود والاتصالات للحفاظ على سلامة المواطنين الفلسطينيين، والأرقام هي : ٠١٠٠١٥٤٢٧٢٤ ، ٠١٠٠٣٨٨٨٤٤٧ ، ٠١٠١٥١٨٠٨٠٨ .