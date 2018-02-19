بالصور.. محافظ القاهرة يشارك في فعاليات "خليك زي آدم" بحدائق القبة

كتب- السيد الحراني:

شهد محافظ القاهرة المهندس عاطف عبد الحميد، اليوم الاثنين، احتفالية المركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا بحي حدائق القبة في إطار مشاركته بفعاليات مبادرة "خليك زي آدم.. وما ترميش حاجة على الأرض"، والتي أطلقتها محافظة القاهرة بهدف توعية المواطنين بعدم إلقاء أي مخلفات بالشوارع.

وتفقد المحافظ قاعات المركز المختلفة، والتي تضم عددا من اختراعات وابتكارات الطلاب، وأهم العلماء، بالإضافة إلى التعريف بالحضارات التي قامت على أرض مصر كالفرعونية والقبطية والإسلامية .

وأوضح المحافظ أهمية التنسيق بين المركز ومديرية التربية والتعليم لرعاية المبتكرين والموهوبين من طلاب المدارس والعمل على تشجيعهم من خلال تنظيم الندوات والرحلات التي تزيد من إقبالهم على أنشطة المركز.

ونوه المحافظ إلى أن فعاليات حملة "خليك زي آدم" مستمرة خلال الأشهر القادمة بكل أحياء القاهرة بمشاركة جميع فئات المجتمع المختلفة من طلاب مدارس وشباب وسيدات وأعضاء جمعيات أهلية ومساجد وكنائس بهدف فرض الإيجابية في سلوك المواطن القاهري بعدم إلقاء المخلفات بالشارع، وللحفاظ على ما تم من أعمال ومجهودات في منظومة النظافة بمشاركة المواطنين، والمساهمة في إعادة الرونق والجمال لشوارع العاصمة المصرية والارتقاء بها ضمن مصاف عواصم العالم المتحضرة.

شهد الحفل، الذي تضمن عددا من الفقرات الفنية التي قدمها طلبة المدارس لتحث على النظافة واتباع السلوكيات الإيجابية، كل من اللواء محمد سالم رئيس حي حدائق القبة، والدكتورة نادية زخاري وزيرة البحث العلمي الأسبق عضو المجلس القومي للمرأة، وأعضاء مجلس النواب عن الحي وعدد من رعاة الكنائس الإنجيلية والأرثوذكسية بالحي.