برلماني عن مخالفات البناء: "اللي هيخالف بعد كده هنقطع رقبته"

كتب – سيف سالم:

خطف النائب أمين مسعود الوجه البارز بلجنة الإسكان بالبرلمان أنظار الحاضرين لاجتماع باللجنة، اليوم الاثنين، بقوله: "من يجرؤ على إحداث مخالفات في البناء بعد الانتهاء من تعديلات الأحوزة العمرانية هنقطع رقبته، قبل أن يعاود التأكيد على أن ذلك من قبيل الوعيد لمن سيقدم على ارتكاب مخالفات بعد مجهود نواب البرلمان في إدخال التعديلات المتعلقة بالتصالح في مخالفات البناء والأحوزة العمرانية.

وشدد مسعود على أن هناك حالة ترقب في الشارع وأن قانون التصالح في مخالفات البناء يعد أحد أهم القوانين المنظورة أمام اللجنة من ناحية، ومحل الترقب الشعبي من ناحية أخرى.

وفجر وزير الإسكان الحاضر للاجتماع مفاجأة بإعلانه عن حجم التعديات، قائلا: "هناك مليون و٨٠٠ ألف مبنى مخالف تقريبًا ما يعني صعوبة إزالتها لأنه سيصبح أمرا غير واقعي، مستدركا بأن مشروع القانون وضع في الوقت نفسه شرط السلامة الإنشائية لاستمرار العقار وعدم هدمه.

وأضاف الوزير أنه بموجب مشروع القانون مثلما هو مقدم من الحكومة، فالمواطنون المخالفون يقدمون طلبات إلى لجنة الفحص التي ستشكل في المحافظات وستضم استشاريين وأساتذة الجامعات في عضويتها وتستلم خلال الـ3 أشهر طلبات المخالفين فقط، لتبدأ بعدها اللجان في مباشرة أعمالها والتصريح للمخالفين بإبراز شرطي السلامة الإنشائية وتشطيب الواجهات.