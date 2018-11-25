الحكومة تطلب ضم ممثل الكنيسة للجنة المخطوطات.. والبرلمان يرفض

كتب- أحمد علي:

شهدت الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، الأحد، مطالبة المستشار عمر مروان، بإضافة ممثل الكنيسة المصرية لتشكيل اللجنة الدائمة المنصوص عليها بتعديلات قانون حماية المخطوطات، إلا أن الطلب قوبل بالرفض؛ لأنه جاء بعد الموافقة النهائية على القانون.

ووافق المجلس نهائيا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون مقدم من الحكومة "بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات.

وجاءت المطالبه عقب موافقة المجلس على القانون، وقال المستشار عمر مروان، وزير مجلس النواب، إن الحكومة توافق على اقتراح المجلس بإضافة ممثل للكنيسة لعضوية الهيئة في الفقرة الأولى من المادة الثالثة، وأن الحكومة ليس لديها مانع إذا وافق المجلس.

وعلق "عبدالعال": "القانون تمت الموافقة عليه نهائيًا خلاص".

من ناحيته قال النائب أسامة شرشر، عضو مجلس النواب، إنه رفض التصديق على القانون، بسبب الرفض الخاص بممثل الكنيسة؛ لأن المخطوطات القبطية جزء من التراث المصري، مشيرا إلى أن طلب تسجيل ذلك بمضبطه الجلسة.