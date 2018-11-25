"عبدالعال" يُخرج ممثل "المالية" من القاعة لخطأ "كتابي"

القاهرة- مصراوي:

طالب الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، في الجلسة العامة للمجلس، الأحد، بخروج أحد كبار موظفي وزارة المالية، من القاعة، والاكتفاء بوجود ممثل آخر عن الوزارة.

وحاول وزير شؤون مجلس النواب عمر مروان، تفادي الأزمة بطلب السماح له بتوضيح، قائلًا، إن الموظف - محل الاعتراض - يمثل وزارة المالية كذلك، وهو رئيس الإدارة المركزية لسكرتارية اللجنة المالية، ورد عبدالعال بالقول إن التعريف لم يحدد ما إذا كان يمثل وزارة المالية أم لا.

وقال رئيس المجلس: "أطلب منه الخروج لحين البت في أمره، مكتوب عندي رئيس الإدارة المركزية لسكرتارية اللجنة المالية.. اللجنة المالية فين؟ وردت بشكل مجهول"، وخاطب مروان بالقول: بإمكانك أن تطلب التصحيح"، وقال مروان: "أطلب من المجلس الموقر حضور ممثل وزارة المالية".

وطرح عبدالعال طلب وزير شؤون مجلس النواب، للتصويت، قائلًا: "يطلب السيد وزير شؤون مجلس النواب المستشار عمر مروان، حضور الأستاذ مدحت عبد العزيز سالم، جلسة المجلس أثناء نظر هذا المشروع"، ووافق النواب، وقال عبدالعال: "ليتفضل بحضور الجلسة"، وعلق رئيس المجلس: "على الأقل يحضر نائب الوزير، فلا يجب أن يتدنى التمثيل، يحضر نائب الوزير، مع احترامي للجميع".

وواصل عبدالعال: "حضور المجلس النيابي صاحب التقاليد العريقة الذي مضى عليه 150 سنة، أمر له تقاليده، ولا يجب أن يفرط المجلس في اختصاصاته، وأن يجب أن يكون مقدرا ومحترما من الحكومة من خلال حضور الوزراء عند مناقشة القوانين التي تخص وزاراتهم".

وانتقد "عبدالعال"، تمثيل وزارة المالية في مناقشات هذا القانون، مؤكدا أنه سمح بعدم حضور وزير الصناعة، في هذه الجلسة لارتباط مهم له، إلا أنه لن يكون مبررًا للتقاعس من جانب المجلس في أن يحضر الوزير المختص القانون الخاص به، مطالبا الحكومة بوضع اعتبار لذلك.