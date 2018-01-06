أكثر الكلمات إنتشاراً

إيهاب جلال مباراة القمة 115 منطاد الأقصر احتجاجات إيران القدس المحتلة محمد صلاح

عزمي مجاهد: "نيويورك تايمز" حرفت تصريحاتي.. وسأتقدم بشكوى لهيئة الاستعلامات

09:58 م السبت 06 يناير 2018
عزمي مجاهد: "نيويورك تايمز" حرفت تصريحاتي.. وسأتقدم بشكوى لهيئة الاستعلامات

عزمي مجاهد

كتب – محمود رمزى:

أعلن عزمي مجاهد، مقدم برنامج "الملف" على قناة العاصمة، عن عزمه التقدم بشكوى رسمية للهيئة العامة للاستعلامات، ضد مدير مكتب صحيفة نيويورك تايمز بالقاهرة، بشأن "نشره تقريرا مفبركاً عن تلقيه اتصالا من ضابط بإحدى الجهات السيادية بشأن تعامله الإعلامي مع قرار ترامب بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس".

وقال عزمي مجاهد لمصراوي: "التقرير كاذب جملة وتفصيلا، ومدير مكتب نيويورك تايمز لديه توجهات ضد أجهزة الدولة، ويحاول الإساءة إليها عبر تقارير تدعي التضيق على حرية الصحافة والإعلام في مصر".

وأضاف: "ما أقوله في برنامجي من دماغي، ولا أعرف اسم ضابط يدعى أشرف الخولي".

وأوضح "مجاهد" أن مراسلة الصحيفة حرفت تصريحاته، ولا يمكن أن أدعي معرفتي بشخص وهمي، ولا تربطني به صلة.

عزمي مجاهد هيئة الاستعلامات نيويورك تايمز نقل السفارة الأمريكية القدس المحتلة

الخبر التالى:

قداس عيد الميلاد.. قلوب مُعلقة بالفرحة -(صور)

إعلان

أخبار قد تهمك

الأخبار المتعلقة

الأكثر قراءة الآن

إعلان

التعليقات

إعلان