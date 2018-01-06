عزمي مجاهد: "نيويورك تايمز" حرفت تصريحاتي.. وسأتقدم بشكوى لهيئة الاستعلامات

كتب – محمود رمزى:

أعلن عزمي مجاهد، مقدم برنامج "الملف" على قناة العاصمة، عن عزمه التقدم بشكوى رسمية للهيئة العامة للاستعلامات، ضد مدير مكتب صحيفة نيويورك تايمز بالقاهرة، بشأن "نشره تقريرا مفبركاً عن تلقيه اتصالا من ضابط بإحدى الجهات السيادية بشأن تعامله الإعلامي مع قرار ترامب بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس".

وقال عزمي مجاهد لمصراوي: "التقرير كاذب جملة وتفصيلا، ومدير مكتب نيويورك تايمز لديه توجهات ضد أجهزة الدولة، ويحاول الإساءة إليها عبر تقارير تدعي التضيق على حرية الصحافة والإعلام في مصر".

وأضاف: "ما أقوله في برنامجي من دماغي، ولا أعرف اسم ضابط يدعى أشرف الخولي".

وأوضح "مجاهد" أن مراسلة الصحيفة حرفت تصريحاته، ولا يمكن أن أدعي معرفتي بشخص وهمي، ولا تربطني به صلة.