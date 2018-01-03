"التدخل السريع" ينقذ مشرداً يفترش رصيفاً أعلى كوبرى أكتوبر

القاهرة- أ ش أ:

أنقذ فريق التدخل السريع المركزي بوزارة التضامن الاجتماعي، مشرداً يفترش الرصيف أعلى كوبري أكتوبر، وذلك بناء على رصد رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير له.

ووفقاً لبيان الوزارة، اليوم الأربعاء، تعامل الفريق مع هذا الشخص، وأفاد- المشرد- بأنه يدعى أحمد بسيونى أحمد، ويبلغ من العمر ٥١ عاماً، غير أنه لا توجد معه بطاقة رقم قومي، أو أية أوراق ثبوتية؛ وأكد أنه من مواليد مدينة الإسكندرية، وكان يعمل "صنايعي أحذية" بمصنع شهير للأحذية.

وأوضح-المشرد-، أنه ترك العمل نتيجة مرضه حيث يعاني الصرع، وهو موجود بالشارع منذ أكثر من عام، دون عائلة أو أقارب له- وفقاً لقوله.

واقترح أعضاء الفريق على الرجل نقله للإقامة بإحدى دور الرعاية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، وتم إقناعه بعد عدة محاولات من الفريق، خاصة مع هذا الطقس البارد، ووجوده المستمر في الشارع بلا مأوى في هذه الظروف المناخية القاسية عليه، وقد قبل الانتقال مع الفريق، وبالفعل تم إيداعه دار "معانا لإنقاذ إنسان" في الدقي لتوفير الرعاية الاجتماعية اللازمة له.