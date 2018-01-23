تعرف على آليات تظلم شركات السياحة من قرارات الوزير السابق

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن عبدالناصر الشيخ، مسئول الشئون القانونية بغرفة وكالات وشركات السياحة والسفر، عدم حصر عدد شركات السياحة الواقع عليها جزاءات بالإيقاف أو الإلغاء من الوزير السابق يحيى راشد، موضحًا أن العدد كبير، وجاري حصره بعد غلق باب التقدم مباشرة؛ لتقديمه إلى لجنة السياحة الدينية لرفعه إلى وزارة السياحة.

وعرض الشيخ لمصراوي، اليوم الثلاثاء، آليات تقديم طلبات التظلم، وتتمثل في "اسم الشركة وعنوانها وتاريخ عملها وسبب وقوع الجزاء عليها واستيفاء كل البيانات الأخرى الخاصة بها"، على أن يقدم التظلم للغرفة في موعد أقصاه الخميس المقبل"، وترفع الغرفة هذه التظلمات إلى الجنة السياحة الدينية بعد غلق باب التقدم، ثم إلى وزارة السياحة من قبل اللجنة الدينية للبت في الأمر.

وأوضح مسئول الشئون القانونية بغرفة وكالات وشركات السياحة والسفر، أن جميع الشركات الواقع عليها جزاءات ستتقدم بشكواها من أجل استئناف عملها من جديد والاستعداد لرحلات العمرة بعد إعلان فتحها قريبا، مؤكدا أن فتح باب التظلمات فرصة كبيرة لكل الشركات المتضررة من قرار الوزير السابق.

وبدأت، أمس، غرفة شركات السياحة بناء على قرار وزارة السياحة ولجنة السياحة الدينية، في استقبال طلبات التظلمات من الشركات السياحية، وتستمر حتى الخميس المقبل، على أن تقدم لوزارة السياحة لإعادة النظر في العقوبات.