بالصور.. السيسي يجري الكشف الطبي للترشح في الانتخابات الرئاسية
كتب- محمد قاسم:
أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي الكشف الطبي، تمهيدًا للتقدم بأوراق ترشحه في الانتخابات الرئاسية- حسبما أفادت فضائية "إكسترا نيوز".
كان السيسي أعلن، الجمعة الماضي، خوضه انتخابات الرئاسة لفترة ثانية.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات حددت ثلاثة مستشفيات هي: مستشفى معهد ناصر بالقاهرة، ومستشفى الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر، والثالث المركز الطبي العالمي، لإجراء توقيع الكشف الطبي على المرشحين بانتخابات الرئاسة بالتنسيق مع وزارة الصحة والمجالس الطبية المتخصصة.
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