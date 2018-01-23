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بالصور.. السيسي يجري الكشف الطبي للترشح في الانتخابات الرئاسية

12:32 م الثلاثاء 23 يناير 2018
بالصور.. السيسي يجري الكشف الطبي للترشح في الانتخابات الرئاسية

السيسي يجري الكشف الطبي

كتب- محمد قاسم:

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي الكشف الطبي، تمهيدًا للتقدم بأوراق ترشحه في الانتخابات الرئاسية- حسبما أفادت فضائية "إكسترا نيوز".

كان السيسي أعلن، الجمعة الماضي، خوضه انتخابات الرئاسة لفترة ثانية.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات حددت ثلاثة مستشفيات هي: مستشفى معهد ناصر بالقاهرة، ومستشفى الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر، والثالث المركز الطبي العالمي، لإجراء توقيع الكشف الطبي على المرشحين بانتخابات الرئاسة بالتنسيق مع وزارة الصحة والمجالس الطبية المتخصصة.

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السيسي لانتخابات الرئاسية لكشف الطبي

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