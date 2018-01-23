بالصور.. السيسي يجري الكشف الطبي للترشح في الانتخابات الرئاسية

كتب- محمد قاسم:

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي الكشف الطبي، تمهيدًا للتقدم بأوراق ترشحه في الانتخابات الرئاسية- حسبما أفادت فضائية "إكسترا نيوز".

كان السيسي أعلن، الجمعة الماضي، خوضه انتخابات الرئاسة لفترة ثانية.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات حددت ثلاثة مستشفيات هي: مستشفى معهد ناصر بالقاهرة، ومستشفى الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر، والثالث المركز الطبي العالمي، لإجراء توقيع الكشف الطبي على المرشحين بانتخابات الرئاسة بالتنسيق مع وزارة الصحة والمجالس الطبية المتخصصة.