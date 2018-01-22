وكيل "تضامن النواب": السيسي احترم المرأة وقدر الفئات المهمشة

كتب- محمد نصر:

قالت الدكتورة مهجة غالب، وكيل لجنة التضامن في مجلس النواب، إن مصر بلد عظيمة وشعبها أصيل، لذلك على الجميع التكاتف لحماية مصر، واختيار من يحقق لها آمنها وسلامتها.

وأضافت مهجة، خلال كلمتها في مؤتمر حملة "بالفكر نحميها"، لدعم ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية، أن الجميع يعلم أن مصر تواجه قوى الإرهاب والشر وعلينا أن نقف صفاً واحداً لاختيار من رأينا فيه حب الوطن.

وتابعت: "بالفكر والعمل نحمي بلدنا وتستنير العقول وتتحصن من الأفكار الهدامة، وعلى هذا الأساس تم اختيار اسم الحملة بالفكر نحميها".

ولفتت وكيل لجنة التضامن، إلى أن من خلال الحملة تأتي الأصوات مجتمعة لاختيار السيسي لفترة رئاسية ثانية، فهو رئيس لكل المصريين، مضيفة: "نريد رئيس يقدر العلم ويحترم الإنسانية ويقدم العمل عن الكلام، ويحارب الجهل والمرض، ونريد رئيس يرفع اسم مصر في العالم".

وأضافت مهجة: "الرئيس قدر المرأة واحترمها لإيمانه بتكريم القرآن الكريم لها، وأطلق على العام الماضي عام المرأة، و2018 ذوي الاحتياجات الخاصة"، مطالبة جموع الشعب المصري بالنزول والمشاركة والإدلاء بصوتهم لأنه حق من حقوقهم.