هيثم الحاج علي: دخول معرض الكتاب مجانًا للأطفال حتى 12 سنة

(مصراوي):

أعلن الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، أن دخول معرض القاهرة الدولي للكتاب مجاناً للأطفال حتى 12 سنة، وأنه للمرة الأولى هذا العام يضم المعرض مخيماً خاصاً بكتب الأطفال على مساحة 2000 متر.

وأضاف هيثم الحاج- فى تصريح مساء الاثنين- أنه سيتم تنظيم أنشطة خاصة بالطفل تتضمن ندوات وورشًا فنية ورسمًا وحكيًا وتعليم اللغة الهيروغليفية وغيرها، بالإضافة إلى مشاركة وزارة الشباب والرياضة والمدارس بالأنشطة المختلفة.

وكان رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب قد قرر تعميم الخصم المقرر على إصدارات هيئة الكتاب أثناء فترة انعقاد الدورة الـ49 للمعرض، ليشمل أيضا جميع منافذ بيع الهيئة بمختلف أنحاء الجمهورية، وقد يصل إلى 30% أو 40%.

وتحل الجزائر ضيف شرف المعرض هذا العام، ومن المقرر أن يبدأ المعرض في الفترة من 27 يناير الجارى إلى 10 فبراير المقبل، تحت شعار القوى الناعمة.. كيف؟، وبمشاركة 27 دولة، بينها 15 دولة عربية، 10 دول أجنبية ودولتان إفريقيتان، وسوف يضم المعرض 1194 جناحًا، فضلاً عن مشاركة 117 كشكاً لبيع الكتب من أكشاك سور اﻷزبكية.