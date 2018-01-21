نبيل العربي: حل القضية الفلسطينية مرتبط باتفاق روسيا وأمريكا وأوروبا​

كتب- محمد جمعة:

أعرب الدكتور نبيل العربي، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، عن عدم رضاه بتصويت 128 دولة ضد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن نقل سفارة دولته إلى القدس، وإعلانها عاصمة لإسرائيل.

وأوضح العربي، في حواره ببرنامج "يحدث في مصر"، على فضائية "إم بي سي مصر"، مساء اليوم الأحد، أن هذا يعني تراجع عدد الدول المعترفة بفلسطين.

وأضاف أن اتفاق أمريكا وروسيا والاتحاد الأوروبي والصين، شرط أساسي لوضح حل جذري للقضية الفلسطينية، وأن أي مفاوضات دون وضع سقف للمطالب لن يكون له جدوى.