ثروت الخرباوي: الأزهر يحاول تصحيح المفاهيم الخاطئة لكن حركته بطيئة

كتب- محمد لطفي:

قال الدكتور ثروت الخرباوي، إن كتاب "كيرياليسون.. في محبة الأقباط" الذي ألفه حمدي رزق، جدير بالقراءة والمتابعة؛ لأنه جديد ومختلف ويعالج قضية الطائفية بشكل جذري.

وأضاف الخرباوي خلال حفل توقيع الكتاب، مساء الأحد، أن "شخصية الكاتب حمدي رزق تثير الالتباس لدى الكثيرين ويحتار البعض في أمره هل هو مسيحي أم مسلم، فلما سألته قال إنه منوفي، والمنوفي يستطيع أن يكون أي شيء".

وأشار إلى أن التأويلات المتعنتة للبعض هي السبب فيما نحن فيه، وللأسف يتم تدريسها في الأزهر وحذفت بعض الأشياء ولكن بعض التفسيرات التي تثير الفتنة في سورة الفاتحة مازالت موجودة، فلازال وصف الضالين والمغضوب عليهم يتم تدريسه بشكل خاطئ وكان ينبغي أن يتم تفسير القرآن بالقرآن نفسه، لأن الأديان لا ينطبق عليها مثل تلك الأوصاف".

وتابع: "عندما تولى عمر التلمساني موقع المرشد شدد على أسلمة المجتمع، بعدم التحية بصباح الخير وإنما بالسلام عليكم ومن هنا ظهرت الكثير من مناطق التفرقة في المجتمع، والأزهر يحاول أن يصلح ولكن حركته بطيئة أمام ما نراه من ظواهر كثيرة".

وعلق محمد مختار جمعة على مداخلة الخرباوي قائلا: "ما رأيته اليوم هو أمر إيجابي ويوم وطني بامتياز، فجميع الأديان واحدة في مضمونها".

جاء ذلك خلال حفل توقيع كتاب "كيرياليسون.. في محبة الأقباط"، من تأليف حمدي رزق، في مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك بحضور الدكتورة ايناس عبدالدايم وزير الثقافة، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة السابق، والدكتور مصطفى الفقي رئيس مكتبة الإسكندرية، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والإعلامي مفيد فوزي.