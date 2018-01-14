آخر تصريح لمحافظ المنوفية قبل القبض عليه: "سنضرب الفاسدين بيد من حديد"

كتب - محمود رمزي:

محافظ المنوفية، هشام عبد الباسط، الذي ألقت هيئة الرقابة الإدارية عليه، في وقت سابق، اليوم الأحد، واحد من أكثر المحافظين الذين تحدثوا عن ضرورة محاربة الفساد.

بعد ساعات من توليه المنصب في فبراير 2015، أكد عبد الباسط أن مهمته الأولى مواجهة الفساد، والتصدي للمشكلات التي تواجه قطاع المحليات، مشدداً على أنه سيواجه الجميع بالقانون دون تمييز.

وخلال فترة توليه المنصب، أحال عشرات الموظفين من مختلف المديريات بمدن ومراكز المحافظة إلى التحقيق، بسبب مخالفتهم القانون، أو التورط في قضايا فساد، آخرها أمس، حينما أوقف 3 عاملين بالوحدة المحلية بمركز ومدينة الباجور عن العمل، لإصدارهم ترخيصاً لأحد المواطنين بالخطأ.

وقال المحافظ في آخر تصريحاته أمس، تعليقاً على هذه الواقعة: "يجب مكافحة الفساد الإداري بكافة صوره، والضرب بيد من حديد على أيدي الفاسدين، وكل من تسول له نفسه المساس بحقوق الدولة والمواطنين".

كانت هيئة الرقابة الإدارية، ألقت اليوم الأحد، القبض محافظ المنوفية ورجلي أعمال لتورطهم في وقائع فساد.

وقال مصدر قضائي لـ"مصراوي" إنه سيجرى إخضاع المتهمين للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء، غداً الإثنين.