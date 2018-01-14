​أول تعليق من وزير التنمية المحلية الجديد عن القبض على محافظ المنوفية

كتب- أحمد جمعة:

قال اللواء أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية الجديد، إن إلقاء هيئة الرقابة الإدارية القبض على محافظ المنوفية هشام عبد الباسط مساء اليوم رسالة أن الدولة لا تتهاون مع الفاسدين.

وأضاف الجندي، في تصريحات خاصة لمصراوي، الأحد، أن "كل مجتمع إنساني فيه الصالح والطالح، والمحافظ ليس المسؤول الوحيد الذي يفسد في المجتمع، وكل هذه التجاوزات موجودة في المجتمعات، وأهم شئ أن الدولة لم تتهاون مع أي مسؤول على أي مستوى، وهذه رسالة أهم جدًا من وجود واحد فاسد".

كانت هيئة الرقابة الإدارية، ألقت اليوم الأحد، القبض على هشام عبدالباسط ،محافظ المنوفية، ورجلي أعمال، لتورطهم في وقائع فساد- حسبما أفادت في بيان مقتضب.

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وذكرت مصادر بالهيئة، في وقت سابق، لمصراوي أنه جرى القبض على المحافظ بعد انتهائه من جولة تفقدية قام بها اليوم لمدينة السادات عصر اليوم، في اتهامه بتلقي رشوة 2 مليون جنيه.

وأضافت المصادر أن المحافظ ورجلي الأعمال المقبوض عليهما متورطون في أكثر من قضايا فساد بشأن تسهيل المحافظ تقنين مساحات من الأراضي في صحراء المنوفية لصالح "رجلي الأعمال، لافتًا إلى المحافظ تربطه علاقة قرابة مع أحد رجال الأعمال المتهمين.