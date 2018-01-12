إلغاء سفر والدة أبوتريكة بمطار القاهرة لسوء حالتها الصحية

كتب- طه عبيد:

ألغت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي، مساء الجمعة، سفر والدة اللاعب محمد أبوتريكة، نجم المنتخب الوطني والنادي الأهلي السابق، بسبب رفض قائد الطائرة الأردنية المتجهة إلى عمان اصطحابها على الطائرة لسوء حالتها الصحية.

وطالب قائد الطائرة بوجود مرافق للراكبة على الرحلة، لمساعدتها حفاظًا على حياتها.

وذكرت مصادر بمطار القاهرة، أن الراكبة فاطمة حسين 73 عامًا، والدة اللاعب محمد أبوتريكة، فوجئت بعد إنهاء إجراءات سفرها على الطائرة الأردنية، رحلة رقم 504 المتجهة إلى عمان، فى طريقها إلى الدوحة لاستكمال علاجها في قطر، بقائد الرحلة يطلب إلغاء سفرها لسوء حالتها الصحية.

وطالب قائد الطارئرة، سلطات الأمن بإنزال الراكبة، التي استجابت وتم إنزالها وإلغاء سفرها وتسليمها لأسرتها.