رئيس هيئة السكك الحديدية يكافئ سائق قطار لمنعه وقوع كارثة

(مصراوي):

أعلنت هيئة السكك الحديدية، اليوم الجمعة، أن سيارة نقل قنا رقم ٢٢٠٤٤٨، اقتحمت شريط السكة من مكان غير معد للعبور، وتعطلت في المسافة بين برديس والبلينا على خط القاهرة- أسوان.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن سائق القطار رقم ٨٠ المتجه من القاهرة إلى أسوان، تمكن من استخدام فرامل الطوارئ بالرباط السريع قبل الاصطدام بها، وتم رفعها بمعرفة الأهالي والركاب بعيدًا عن الخطوط، ليستأنف القطار رحلته، وأدى هذا إلى تأخير ثلاثة قطارات بمتوسط ٣٠ دقيقة.

وكشفت الهيئة، عن صرف مكافأة لسائق القطار ليقظته أثناء العمل واستخدامه فرامل الرباط السريع قبل الاصطدام بالعربة، كما شكر رئيس الهيئة ركاب القطار لتعاونهم مع الأهالي في إزاحة العربة من السكة.

وناشدت الهيئة قائدي المركبات عدم اجتياز خطوط السكة الحديد إلا من الأماكن المخصصة للعبور حفاظًا على أرواحهم وسلامتهم وسلامة مسير القطارات.