بنك مصر يوقع 9 بروتوكولات تعاون مع المجالس التصديرية لزيادة الصادرات

كتب- مصطفى عيد:

وقع بنك مصر 9 بروتوكولات تعاون مع المجالس التصديرية، اليوم الأحد، بهدف زيادة حجم الصادرات المصرية، وذلك لتوفير الخدمات التمويلية اللازمة لمساندة الشركات في التوسع في العمليات التصديرية، بحسب بيان للبنك.

ويأتي توقيع بنك مصر لتلك البروتوكولات مع المجالس التصديرية بهدف إتاحة الحلول التمويلية اللازمة لمساندة الشركات الأعضاء في المجالس التصديرية للتوسع في الأنشطة التصديرية، مع توفير الدعم الفني والتقني للشركات، وكذلك إعداد لقاءات وورش عمل وبرامج تدريبية خاصة بعمليات التجارة الدولية.

وأضاف البيان أن البنك سيوفير حزمة من الخدمات والأدوات غير التقليدية من أجل تنمية الصادرات المصرية في كافة الأوجه والأنشطة مثل الأثاث والصناعات الكيماوية والمفروشات المنزلية والغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة ومواد البناء والصناعات الهندسية والجلود والصناعات الغذائية.

ويتيح البروتوكول العديد من الخدمات والتي يتم تقديمها لكافة أعضاء المجالس التصديرية وخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة باعتبارها قاطرة النمو للصناعات المصرية، وفقًا للبيان.