الدولار يتراجع في بنك كريدي أجريكول بنهاية تعاملات اليوم

كتبت- دينا خالد:

تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بنك كريدي أجريكول مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستواه في بداية تعاملات اليوم، فيما استقر السعر في 9 بنوك أخرى.

وتراجع سعر صرف الدولار في بنك كريدي أجريكول مصر بقيمة 3 قروش، إلى 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع، مقارنة مع بداية تعاملات اليوم.

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بنك قناة السويس ومصرف أبو ظبي الإسلامي، عند 17.87 جنيه للشراء و17.97 جنيه للبيع، وهو نفس أسعاره في الصباح.

وظل سعر صرف العملة الأمريكية مستقرًا في البنك الأهلي عند 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على استقراره في بنك مصر عند 17.79 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع.

وبقى سعر العملة الأمريكية مستقرًا في البنك العربي الأفريقي عند 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك الإسكندرية، والقاهرة، والبركة، والتجاري الدولي عند 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.