بنك التنمية الصناعية يبدأ العمل من الغد باسمه وشعاره الجديد

كتبت- منال المصري:

قال طارق جلال، رئيس قطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في بنك التنمية الصناعية، إن البنك سيبدأ من الغد وضع الاسم والشعار الجديد له على جميع فروعه.

وانتهى البنك من جميع إجراءات تعديل اسمه والشعار الخاص به ليصبح "بنك التنمية الصناعية" بدلًا من التنمية الصناعية والعمال المصري، وفقًا لجلال.

وقال إن البنك حصل على موافقة البنك المركزي والهيئة العامة للاستثمار.

ويبلغ عدد فروع البنك نحو 18 فرعًا منتشرين على مستوى الجمهورية والمحافظات المختلفة مستهدفًا زيادة عدد الفروع إلى 50 فرعًا في نهاية 2020 .

وقال جلال إن البنك يستهدف من تغيير اسمه تغيير الصورة الذهنية المأخوذة عنه بأنه متخصص فقط في تمويل القطاع الصناعي وتكريس الصورة الجديدة، بانه بنك شامل يمول جميع القطاعات المختلفة.