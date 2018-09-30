العائد على أذون الخزانة يواصل الصعود ويلامس مستوى 20%

كتبت - منال المصري:

أظهرت بيانات البنك المركزي، اليوم الأحد، اقتراب أسعار العائد على أذون الخزانة من نسبة 20% خلال العطاء الذي طرحه البنك المركزي اليوم نيابة عن وزارة المالية للأذون أجل 91 يوما "3 أشهر"، و273 يوما "9 أشهر".

وارتفع متوسط العائد على أذون الخزانة أجل 91 يوما خلال عطاء اليوم إلى 19.7% مقابل 19.6% في العطاء السابق، كما صعد العائد على الأذون أجل 273 يوما إلى 19.9% مقابل 19.7% بالعطاء السابق.

وقبلت وزارة المالية اليوم أذون بقيمة 10.6 مليار جنيه لأجل 91 يوما من أصل 16.4 مليار جنيه تم عرضها، وهو ما يزيد عن ما طلبته المالية في العطاء والذي سجل 9.75 مليار جنيه.

كما قبلت وزارة المالية اليوم أذون بقيمة 10.4 مليار جنيه لأجل 273 يوما من أصل 17.2 مليار جنيه تم عرضها، وهو ما يزيد عن ما طلبته المالية في العطاء والذي سجل 8.5 مليار جنيه.