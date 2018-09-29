صندوق النقد يوافق على صرف شريحة جديدة بقيمة 245 مليون دولار من قرض تونس

القاهرة- مصراوي:

وافق صندوق النقد الدولي في ساعة مبكرة من صباح اليوم على صرف 245 مليون دولار من قرض لتونس، وهي الشريحة الخامسة بموجب برنامج إقراض.

وبرنامج القرض مرتبط بأن تواصل تونس إصلاحات اقتصادية تهدف إلى الإبقاء على عجز الميزانية تحت السيطرة. وستمهد موافقة صندوق النقد الطريق أمام تونس لبيع سندات بقيمة مليار دولار الشهر القادم.

وقال صندوق النقد في بيان صحفي إن المجلس التنفيذي للصندوق وافق على صرف شريحة تقدر بـقيمة 247 مليون دولار لتونس ليرتفع إجمالي ما حصلت عليه إلى نحو 1.4 مليار دولار من قرض بإجمالي قيمته 2.9 مليار دولار.

"التعافي الاقتصاد لا يزال قويًا، لكن المخاطر مستمرة في إلقاء الضوء على التوقعات المستقبلية للاقتصاد".

وقال مسؤولون لرويترز الشهر الماضي إن تونس تتوقع أن يتسارع النمو الاقتصادي إلى ما بين 3.0 إلى 3.5% العام القادم من 2.9% متوقعة في 2018، مدفوعا بتعافي صناعة السياحة وتوسع القطاع الزراعي.

وتهدف الحكومة إلى خفض العجز في ميزانيتها إلى 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي العام القادم من 4.9% في العجز الذي تتوقعه للعام 2018.

ويعاني اقتصاد تونس أزمة منذ الإطاحة بالرئيس السلطوي زين العابدين بن علي في 2011، مع زيادات حادة في البطالة والتضخم.