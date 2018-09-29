أسعار الذهب تحقق أطول سلسلة خسائر شهرية في عقدين

القاهرة- وكالات:

ارتفعت أسعار الذهب في نهاية تداولات جلسة أمس الجمعة، لكنها سجلت أطول سلسلة خسائر شهرية منذ يناير 1997 مع صعود الدولار أمام اليورو الذي يتعرض لضغوط من التوترات بشأن ميزانية إيطاليا.

وقالت وكالة رويترز إن المعدن الأصفر الشهر انخفض أكثر من 0.5% في سادس خسارة شهرية على التوالي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 1192.58 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكي، بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوى منذ السابع عشر من أغسطس عند 1180.34 دولار.

وصعدت العقود الأمريكية للذهب تسليم ديسمبر 8.80 دولار، أو 0.7%، لتبلغ عند التسوية 1196.20 دولار للأوقية.

وقال متعاملون إن بيانات أضعف من المتوقع لنفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة، وهي مقياس للتضخم- أثارت مشتريات في الذهب من صائدي الصفقات.

ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة، أمس الأول الأربعاء، وقال إنه يخطط لأربع زيادات إضافية بحلول نهاية 2019، وزيادة أخرى في 2020.

والذهب سريع التأثر بزيادات أسعار الفائدة التي ترفع تكلفة الاحتفاظ بالمعدن النفيس الذي لا يدر عائدا. وهي أيضا ترفع الدولار المسعر به المعدن الأصفر.

وقفزت العملة الأمريكية إلى أعلى مستوى في أسبوعين أمس الجمعة أمام سلة من العملات الرئيسية مدعومة بمكاسبها مقابل اليورو وسط مخاوف بشأن الميزانية الإيطالية وتوقعات أسعار الفائدة الأمريكية.

والذهب منخفض أكثر من 13% من أعلى مستوى له هذا العام الذي سجله في أبريل فيما يرجع إلى حد كبير إلى صعود الدولار الذي يلقى دعما من قوة الاقتصاد الأمريكي والمخاوف من حرب تجارية عالمية. ويشتري المستثمرون العملة الخضراء بدلا من الذهب كأداة للاستثمار الآمن.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم في المعاملات الفورية 0.7% إلى 1074.00 دولارا للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى في ثمانية أشهر عند 1094.60 دولار. وينهي الشهر على مكاسب تزيد عن 9%.

وقفزت الفضة 3.07% إلى 14.64 دولار للأوقية مسجلة أول مكاسبها الشهرية في أربعة أشهر.

وصعد البلاتين 1.02% 817.20 دولار للأوقية مسجلا أول زيادة شهرية في ثمانية أشهر.