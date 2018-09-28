هبوط مفاجئ في أسعار الذهب بمصر.. والجرام يخسر 7 جنيهات

كتبت- إيمان منصور:

تراجعت أسعار الذهب بشكل مفاجئ في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الجمعة بعد استقرار دام لأسبوع، لتفقد نحو 7 جنيهات في الجرام الواحد، وذلك تأثرا بهبوط سعر المعدن عالميا لأدنى مستوى في 6 أسابيع.

وهبط سعر جرام 21 اليوم بمصر إلى 595 جنيها مقابل 602 جنيها بالأمس، وهو السعر الذي استقر عليه منذ السبت الماضي، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بالغرفة التجارية لمصراوي.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 509 جنيهات، والجرام عيار 24 نحو 681 جنيها، واستقر الجنيه الذهب عند 4760 جنيها.

وقال نجيب، إن البورصات العالمية هبطت بشكل عنيف خلال تعاملات اليوم الجمعة، حيث تراجع سعر الأوقية إلى نحو 1182 دولار ا مقابل 1195.6 دولار بالأمس، مما أثر على سعر الذهب بالسوق المحلي فاقدا نحو 7 جنيهات للجرام.

وعالميا، هبط الذهب إلى أدنى مستوى في 6 أسابيع اليوم الجمعة مع ارتفاع الدولار بعد بيانات اقتصادية أمريكية دعمت نية مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع أسعار الفائدة بشكل مطرد، بحسب وكالة رويترز.

وضع ذلك المعدن الأصفر على مسار أطول موجة خسائر شهرية منذ يناير 1997. وانخفض الذهب نحو 1.6% خلال سبتمبر في سادس خسارة شهرية على التوالي.

وسجل سعر الأوقية اليوم 1182.48 دولارا بحلول الساعة 07:36 بتوقيت جريتنش، وفقا لرويترز.

وكانت أسعار الذهب شهدت استقرارا بالسوق المحلي طوال تعاملات الأسبوع نتيجة التغير الطفيف في سعر المعدن عالميا.