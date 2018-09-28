توقعات بارتفاع أسعار "العيش الفينو" بعد زيادة الدقيق

كتبت- منار الرخ وشيرين صلاح:

حذر حسن المحمدي، رئيس شعبة أصحاب المخابز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، من اتجاه بعض أصحاب المخابز إلى رفع أسعار المخبوزات خاصة "العيش الفينو" في الأسواق بعد زيادة أسعار الدقيق في الفترة الأخيرة.

وقال المحمدي لمصراوي، إن "أصحاب المخابز قد يلجأون إلى رفع السعر أو تقليل وزن رغيف الفينو بعد أن ارتفعت أسعار الدقيق إلى نحو 5500 جنيه للطن، بدلا من 4500 جنيه".

وأضاف المحمدي أن "الوزن القياسي لرغيف الفينو لابد أن يكون 50 جراما على الأقل، بينما يتراوح وزن الرغيف الموجود في السوق حاليا بين 30 إلى 40 جراما".

وتوقع المحمدي ارتفاع أسعار الفينو العادي لتصل إلى 75 قرشا للواحد.

وفي جولة لمصراوي على المخابز بعدة مناطق، بدأ ارتفاع أسعار الدقيق بالفعل ينعكس على المخبوزات، خاصة الأفران التي كانت تبيع 3 أرغفة من الفينو بجنيه واحد، حيث قال أحمد مدحت, صاحب أحد المخابز الأفرنجية, إن هناك ارتفاعا في تكلفة رغيف الفينو تزامنا مع بداية العام الدراسى الجديد "حيث أصبح الرغيفين بجنيه بدلا من 3 أرغفة".

وأرجع مدحت زيادة أسعار الفينو إلى ارتفاع أسعار الدقيق في الفترة الأخيرة، إلى جانب تكلفة الكهرباء وأسعار الوقود بعد زيادتها من الحكومة مؤخرا "بدفع 3 آلاف جنيه غاز كل شهر و4 آلاف جنيه كهرباء شهريا بخلاف دفع مرتبات العمال".

ورفعت الحكومة خلال يوليو الماضى وأسعار المواد البترولية بنسب تتراوح ما بين 17.4% و66.6 %، كما ارتفعت أسعار الكهرباء في المتوسط بنسبة 26.6% مع بداية العام المالي الحالي في يوليو.

وينوي محمود عبد الهادي، صاحب مخبز، أن يرفع سعر رغيف الفينو الذي يبيعه حاليا بنصف جنيه، وذلك بعد الانتهاء من كميات الدقيق الموجودة لدى المخبز وشراء الكمية الجديدة بالأسعار بعد الزيادة. "مش قدامي حل غير إني أزود أول ما الشكارة تخلص من عندي".

ودفع الإقبال على شراء الفينو مع بداية موسم المدارس محمد أحمد صاحب أحد المخابز بالشيخ زايد لتثبيت أسعار الفينو على الرغم من ارتفاع أسعار الدقيق، وقال: "ده موسم مدارس ولو أنا زودت وغيري مزودش محدش هيشتري من عندي".

وأضاف عبد الهادي، أن هناك إقبالا أكثر على أنواع الفينو "البتي بان" و"العادي بدون سمسم"، ولذلك أسعاره مستقرة حتى الآن.

ورصد مصراوي في معظم المخابز التي شملتها الجولة، سعر "الفينو البيتي بان" 3 أرغفة بجنيه واحد، وسعر الفينو العادي50 قرشا للرغيف للواحد، وسعر "الفينو سمسم" جنيها واحدا للرغيف الواحد.