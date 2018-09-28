مصر تسعى لاستكمال إجراءات سحب الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد العربي

كتبت- منال المصري:

قال صندوق النقد العربي، في بيان اليوم الجمعة، حصل عليه مصراوي، إن مصر تستكمل الإجراءات اللازمة لسحب الدفعة الأولى من القرض الذي وافق عليه الصندوق مؤخرا على تقديمه لمصر استجابة لطلب الحكومة المصرية، لدعم برنامج الإصلاح المتفق عليه.

اوأسار البيان إلى أن مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي، وافق في يونيو الماضي، على تقديم قرض لمصر، بهدف تهيئة البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وبحسب بيان اليوم، استعرض المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي خلال اجتماعه الـ 188 أمس الخميس في أبو ظبي الإماراتية، نتائج بعثة الصندوق إلى المغرب للوقوف على سير تنفيذ برنامج الإصلاح المتفق عليه مع الصندوق، والمدعوم بقرض في إطار تسهيل التصحيح الهيكلي في القطاع المصرفي، تمهيداً لسحب الدفعة الثانية من هذا القرض.

وتضمن جدول أعمال المجلس استعراضا لتطورات النشاط الاستثماري للصندوق ومنها نشاط قبول الودائع من المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وأداء المحافظ الاستثمارية، والتطورات في الأسواق المالية العالمية، والإجراءات التي تم اتخاذها لتنفيذ استراتيجية الصندوق في مجال الاستثمار، وفقا للبيان.

واستعرض فرص التدريب التي وفرها الصندوق خلال الربع الثالث من عام 2018، للكوادر العربية بالمؤسسات الاقتصادية والمالية والنقدية والإحصائية الرسمية في الدول العربية، من خلال معهد السياسات الاقتصادية التابع له، كما ناقش المجلس عددا آخر من الموضوعات.