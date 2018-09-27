رئيس غرفة القاهرة يبحث زيادة الصادرات المصرية مع سفير جيبوتي

كتبت - منار الرخ:

بحث إبراهيم العربي نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس غرفة القاهرة، مع محمد ظهر حرسي سفير جيبوتي بالقاهرة، أمس الأربعاء، سبلا جديدة لزيادة صادرات السلع المصرية إلى أسواق جيبوتي، ورفع معدلات التبادل التجاري بين البلدين.

وطالب إبراهيم العربي، السفير بتوفير بيانات أكثر عن سوق جيبوتي واحتياجاتها من السلع المصرية المختلفة؛ حتى يتمكن المصدرون المصريون من زيادة صادراتهم إلى جيبوتي، خاصة أن هناك سلعا مصرية كثيرة يمكن أن يتم تصديرها إلى سوق جيبوتي خلال الفترة المقبلة.

ورحب العربي بتنظيم لقاء مباشر يضم أصحاب الأعمال في الجانبين المصري والجيبوتي بغرفة القاهرة لاستعراض الفرص الاستثمارية المصرية، والسلع التي يمكن أن يستفيد منها المستوردون الجيبوتيون لسد فجوة احتياج سوقهم من السلع المختلفة، وهو ما سيتم الإعلان عنه حين الاتفاق على الموعد النهائي.

وقال العربي إن المناخ الاقتصادي المصري في تحسن مستمر، وهناك حوافز كبيرة للمستثمرين الأجانب الذين سيدخلون السوق المصري في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الدولة حاليًا من بينها قانون الاستثمار الجديد.

وذكر سفير الجيبوتي أن سوق بلاده يمكن أن تستفيد من السلع المصرية في الفترة المقبلة من خلال الربط بين أصحاب الأعمال في الجانبين وتقوية العلاقات بينهما من خلال لقاءات ثنائية تجمعهما بشكل مباشر، مطالبا بلقاء موسع بالتنسيق بين السفارة والغرفة لجمع أصحاب الأعمال في البلدين ومناقشة احتياجات كل منهما من الآخر.

ودعا السفير أعضاء غرفة القاهرة من أصحاب الأعمال في الأنشطة المختلفة للمشاركة في معرض جيبوتي التجاري الدول 2018 في طبعته الثانية، والذي سيقام في الفترة من 3 إلى 10 ديسمبر المقبل، وهو ما أشار العربي أن غرفة القاهرة ستدرسه في المرحلة المقبلة.