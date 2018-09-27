المركزي: 111 مليار جنيه تمويلات البنوك لمبادرة المشروعات الصغيرة

كتبت- منال المصري:

قال البنك المركزي، إن البنوك العاملة في مصر ضخت قروض بقيمة 110.8 مليار جنيه، ضمن مبادرة المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، في الفترة من أول ديسمبر 2015، وحتى نهاية يونيو الماضي.

وأضاف المركزي، في تقرير الاستقرار المالي لعام 2017، الذي نشره على موقعه الإلكتروني اليوم الخميس، إن إجمالي تمويلات مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في عام 2017 فقط، بلغت 40.6 مليار جنيه.

وأشار المركزي، إلى أن هذه المبادرة جاءت في ضمن مبادرات لدعم القطاعات الاقتصادية، وزيادة نمو التسهيلات الممنوحة لها، مما يساهم في تدعيم الصناعات الوطنية، ويؤدي إلى إحلال الواردات في المدة المتوسط، وتخفيف الضغط على العملة المحلية وزيادة نمو الاحتياطيات من النقد الأجنبي وخفض الضغوط التضخمية.

وكان المركزي أعلن في مطلع 2016 عن إطلاق مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 200 مليار جنيه، بفائدة مخفضة، تبدأ من 5% للمشروعات الصغيرة و7% للمشروعات المتوسطة لاستيراد الآلات والمعدات في القطاع الزراعي والصناعي، و12% للمشروعات المتوسطة لتمويل رأس المال العامل في القطاع الصناعي والطاقة المتجددة والزراعة.

وألزم البنك المركزي البنوك، ضمن المبادرة، بتخصيص 20% من إجمالي محافظ القروض، لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خلال 4 سنوات.