عمومية "الدلتا للأسمدة" توافق على استمرار عمل الشركة رغم تفاقم الخسائر

كتبت - شيماء حفظي:

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية، اليوم الخميس على استمرار الشركة رغم تفاقم الخسائر لأكثر من نصف رأسمالها المصدر.

واعتمدت الجمعية العامة لشركة الدلتا للأسمدة خلال اجتماعها اليوم برئاسة عماد الدين مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، نتائج أعمال الشركة عن العام المالي الماضي بصافي خسائر بقيمة 711.6 مليون جنيه مقابل خسائر بقيمة 500 مليون جنيه عن العام السابق.

وقالت الشركة إن الخسائر ناتجة عن ارتفاع تكلفة الإنتاج التي وصلت العام الماضي إلى ملياري جنيه.

وأضافت الشركة أن توريد منتجاتها لصالح وزارة الزراعة بأقل من تكلفة الإنتاج بنحو 1500 جنيه للطن كتسعير جبري يساهم في زيادة الخسائر.

وقال رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، خلال الاجتماع، إنه سيتم تشكيل لجنة مالية متخصصة لدراسة أوضاع الشركة بداية الأسبوع المقبل، وإن على اللجنة تسليم تقريرها إلى الشركة القابضة خلال شهرين على الأكثر لعدم إهدار المزيد من الأموال وزيادة الخسائر.

وأضاف عماد الدين مصطفى أن الشركة القابضة تتواصل مع جهات أخرى بشأن أسعار الأسمدة من منتجات الشركة المتعامل بها مع الجمعيات الزراعية.

وقال تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الشركة، إن خسائر الدلتا للأسمدة خلال عام 2017-2018 تمثل 15 ضعف الخسائر المستهدفة للشركة خلال موازنة العام.

وأوصى المركزي للمحاسبات مجلس إدارة الشركة بضرورة إيجاد حلول لزيادة تكلفة الإنتاج، ومشكلة العمرات في وحدات المصنع والآلات، كما أوصى بضرورة استغلال الأصول غير المستغلة بالشركة.

وأوضحت الجمعية أنه مع إجراء عمرات للشركة واتجاهها للتصدير ستتمكن من تقليل الخسائر.

وكان عماد الدين مصطفى، قال لمصراوي الشهر الماضي، إن هناك خطة لتأهيل مصانع شركتي النصر للأسمدة والدلتا للأسمدة، بتكلفة مليار جنيه.

"التأهيل من خلال تنفيذ عمليات عَمرة لوحدات معينة في الشركات، وهذه العمليات يتم تمويلها من الشركة، وتم تحميل تكلفتها على موازنة العام المالي الحالي" بحسب ما قال مصطفى في وقت سابق.

وقررت الجمعية العامة للشركة خلال اجتماعها اليوم، عدم إخلاء مسؤولية مجلس الإدارة الحالي للشركة مع استمرار عمله حتى موعد الجمعية المقبلة.