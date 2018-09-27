مشتريات المصريين والعرب ترتفع بالبورصة لثالث يوم على التوالي

كتب- مصطفى عيد:

دفعت مشتريات المصريين والعرب البورصة إلى مواصلة ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الخميس لليوم الثالث على التوالي، وسط جلسة متقلبة.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.14%، بنهاية التعاملات ليصل إلى مستوى 14632 نقطة.

كما صعد EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.43%، ومؤشر EGx100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.17%.

وسجلت تعاملات المصريين والعرب صافي شراء خلال جلسة اليوم بقيمة 264.2 مليون جنيه، و250.4 مليون جنيه على التوالي، بينما سجلت تعاملات الأجانب صافي بيع بنحو 514.7 مليون جنيه.

وكانت مؤشرات البورصة ارتفعت بشكل جماعي مع نهاية تعاملات أمس الأربعاء، وصعد المؤشر الرئيسي بنسبة 1.8% إلى مستوى 14612 نقطة، مدفوعا بمشتريات المصريين والعرب.