أوراسكوم للاستثمار تعين مستشارا ماليا لتقييم أسهم النيل للسكر

كتبت- إيمان منصور:

وافق مجلس إدارة أوراسكوم للاستثمار القابضة، على المضي قدماً في التفاوض حول فرص الاستحواذ على كامل أسهم شركة النيل للسكر، بحسب ماقالته الشركة في بيان أرسلته للبورصة اليوم الخميس.

وقرر مجلس إدارة الشركة، تعيين شركة بي دي أو للاستشارات المالية، مستشار مالي مستقل بي دي لتقييم أسهم شركة النيل للشركة، بحسب بيان الشركة.

ووفقا لبيان الشركة، فوض مجلس إدارة أوراسكوم بي دي أو في تعيين مستشار قانوني للقيام بالفحص النافي للجهالة ووضع خارطة ورأي قانوني بالخطوات القانونية للاستحواذ على كامل أسهم شركة النيل للسكر.

ووافق مجلس إدارة الشركة في مطلع الأسبوع الجاري على الاستحواذ على كامل أسهم شركة النيل للسكر.

وتأتي تلك الخطوة في إطار استراتيجية أوراسكوم للاستثمار للانطلاق في قطاع الأغذية، وأعلنت أول أمس، أنها تتفاوض على الاستحواذ على مصنع للعصائر والألبان، لتكون خطوة أخرى مكملة لاستثمارات الشركة في هذا القطاع.

وأنشأت شركة النيل للسكر عام 2007 من أجل بناء وتشغيل وإدارة مصنع لاستخراج وتكرير بنجر السكر، ويقع المصنع في منطقة النوبارية، وهي مملوكة لعائلة ساويرس.

وخلال سبتمبر الجاري، شهدت أوراسكوم للاستثمار نشاطاً ملحوظاً في إطار تنفيذ خططها التوسعية عبر الإعلان عن الاستثمار في قطاعات جديدة، وتنفيذ صفقات تخارج من أخرى.