تقرير: 15% زيادة في إنتاج مصر من الغاز الطبيعي خلال يوليو الماضي

كتبت- إيمان منصور:

ارتفع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي بنسبة 14.9% خلال شهر يوليو الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وفقا لما أظهرته بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وبحسب النشرة المعلوماتية الشهرية للجهاز، والتي حصل مصراوي على نسخة منها، بلغ إنتاج مصر من الغاز الطبيعي في يوليو الماضي 3.9 مليون طن مقابل 3.4 مليون طن، خلال نفس الشهر العام الماضي.

ودخل في الفترة الأخيرة عدد من مشروعات الغاز الطبيعي على الإنتاج أبرزها بدء الإنتاج من حقل ظهر العملاق في ديسمبر الماضي، وحقل آتول في فبراير الماضي.

وقال طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، في مطلع الشهر الجاري، إن إنتاج حقل ظهر ارتفع إلى ملياري قدم مكعب غاز طبيعي يوميًا.

وأوضح الوزير أن زيادة إنتاج حقل ظهر ومشروعات تنمية حقول الغاز الطبيعي الكبرى التي ينفذها قطاع البترول ستسهم بقوة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وسد الفجوة بين الإنتاج المحلى والاستهلاك وتحقق خطة الدولة في زيادة الإنتاج.

وتشير بيانات جهاز الإحصاء إلى ارتفاع استهلاك الغاز الطبيعي في يوليو الماضي إلى نحو 4.3 مليون طن مقابل 3.9 ملايين طن، خلال نفس الشهر العام الماضي بزيادة نحو 9%.

وارتفع إنتاج مصر من البوتاجاز خلال شهر يوليو الماضي بنحو 5%، ليسجل 156.5 ألف طن مقابل 149.1 ألف طن في نفس الشهر من العام السابق.

وانخفضت واردت مصر من البوتاجاز في يوليو الماضي بنحو 5.3%، مقارنة بنفس الشهر من 2017، مسجلا 176. ألف طن مقابل 167.2 ألف طن، وفقا لبيانات جهاز الإحصاء.

وبحسب نشرة الجهاز، استهلكت مصر في يوليو نحو 284.6 ألف طن من البوتاجاز مقابل 308.1 في يوليو 2017.

ووفقا لبيانات جهاز الإحصاء، فإن إنتاج السولار خلال يوليو الماضي تراجع إلى 529 ألف طن مقابل 617 ألف طن لنفس الشهر من العام الماضي، كما انخفض استهلاكه إلى 1.13 مليون طن.