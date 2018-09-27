تعرف على أسعار الذهب اليوم في السوق المحلي؟

كتبت- إيمان منصور:

واصلت أسعار الذهب استقرارها في السوق المحلي لليوم الخامس على التوالي، خلال تعاملات اليوم الخميس، عند نفس مستوياتها منذ السبت الماضي.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر جرام الذهب عيار 21 استقر خلال تعاملات اليوم عند 602 جنيه دون أي تغيير عن مستواه خلال الخمسة أيام الماضية.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 516 جنيها، والجرام عيار 24 نحو 688 جنيها، واستقر الجنيه الذهب عند 4816 جنيها.

وقال نجيب، إن أسعار الذهب مستقرة في السوق المحلي منذ بداية الأسبوع، نتيجة التغير الطفيف في سعر المعدن عالميا.

وعالميا، ارتفعت أسعار الذهب شكل طفيف اليوم الخميس مع تجاهل المستثمرين عموما رفع الفائدة الأمريكية لكن المكاسب جاءت محدودة مع صعود الدولار إثر تقارير عن خلاف داخل الحكومة الإيطالية الجديدة.

وفي الساعة 0815 بتوقيت جرينتش كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.1% إلى 1195.6 دولار للأوقية.

وكان المعدن لامس أمس الأربعاء أدنى مستوياته منذ 11 سبتمبر عند 1190.1 دولار.