صادرات مصر من مواد البناء ترتفع إلى 3.2 مليار دولار في 7 أشهر (إنفوجرافيك)

كتبت- شيماء حفظي:

ارتفعت صادرات قطاع مواد البناء بنحو 8% خلال أول 7 أشهر من العام الجاري، لتصل إلى 3.2 مليار دولار، مقابل 3 مليار دولار خلال نفس الفترة العام الماضي، بحسب بيانات المجلس التصديري لمواد البناء.

وبحسب بيانات المجلس ارتفعت صادرات مصر من أدوات المائدة والرخام والجرانيت والسيراميك والزجاج ومصنوعاته.

وفي المقابل انخفضت صادرات مصر من الحلي والأحجار الكريمة والنيكل ومصنوعاته والمواسير.

ويعرض مصراوي في الإنفوجرافيك التالي أهم صادرات مصر في قطاع مواد البناء التي ارتفعت وانخفضت خلال الـ 7 أشهر الأخيرة: