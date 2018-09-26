"الغداء من غير طماطم وسلطة".. كيف تواجه الأسر ارتفاع أسعار الخضروات؟

كتبت- دينا خالد:

تصوير - مصطفى الشيمي:

بعد جولة لصفاء محمد، في سوق الخضار بمنطقة إمبابة اكتشفت إنها لكي تشتري بعض الخضروات لتحضير طبق سلطة، ستتكلف نحو 20 جنيهًا، بسبب ارتفاع الأسعار الكبير، الذي شهده السوق خلال الأيام الماضية.

وتقول صفاء، التي التقاها مصراوي، في جولة داخل السوق، "أنا متعودة اشتري احتياجات الأسبوع كله مرة واحدة، بس الأسبوع ده لقيت الطماطم بقى سعرها 10 جنيه رغم أني جايبها بـ 6.5 جنيه، والبطاطس بقت بقى 10 جينه والأسبوع إللي فات كانت بـ 4 جنيه".

لا تجد صفاء مبررًا لارتفاع الأسعار وتقول "هو أيه إللي حصل علشان يرتفع السعر".

وشهدت أسعار بعض الخضروات ارتفاعا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، وخاصة ارتفاع أسعار البطاطس والطماطم، بحسب جولة لمصراوي، في عدد من أسواق الخضروات الشعبية.

مع ارتفاع أسعار الخضروات ارتفعت تكلفة احتياجات صفاء "لما كانت البطاطس بـ 4 جنيه، كنت بشتري 5 كيلو لاحتياجات الأسبوع بـ 20 جنيه، لكن دلوقتي هشتري نفس الكمية بـ 50 جنيه".

لا تستغنى صفاء، عن شراء البطاطس قائلة "إحنا دخلنا في موسم المدرسة، وأنا معودة عيالي إنهم يجوا من المدرسة يلاقوني محمرة لهم البطاطس كتصبيرة، لغاية ما أخلص الغدا".

الحل الوحيد الذي توصلت له صفاء لمواجهة الارتفاع الكبير في الأسعار هو "ترشيد الاستهلاك وشراء نصف الكمية التي تحتاجها"، وفقًا لقولها.

وساهم ارتفاع أسعار الخضروات بشكل رئيسي في تسجيل معدل التضخم الشهري مستوى 1.7% خلال أغسطس الماضي، والتي ارتفعت بنسبة 8%، مع ارتفاع أسعار البطاطس بنسبة 9.5%، فيما سجلت أسعار البصل ارتفاعًا بنسبة 2.5% على أساس، بحسب ما قاله الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في بيان سابق.

ولم تعد سعاد محمد، ربة منزل وأم لثلاث أبناء، تحضر طبق السلطة اليومي التي اعتادت عليه بعد ارتفاع أسعار الخضروات "مش كل يوم بعمل سلطة، غير اليوم اللي بعمل فيه السمك"، تقول لمصراوي بينما كانت تشتري أسماك لإعدادها على الغداء.

تقول سعاد إن الميزاينة التي كانت تشتري بها فاكهة وخضروات أسبوعيًا أصبحت تكفي بالكاد لشراء احتياجاتها من الخضروات، لذلك استغنت عن شراء الفاكهة تمامًا.

وتوقفت سعاد أيضًا عن شراء بعض الخضروات التي ارتفع ثمنها مثل البامية "البامية بقت بـ 25 جينه، بقيت أطبخ للعيال اللحمة في الصلصة بس، من غير بامية، ما هو يا هنجيب لمية يا هنجيب بامية".

لكن مع ارتفاع أسعار الطماطم خلال الأيام الماضية وارتفاع سعرها إلى ما يقرب 10 جنيهات توقفت سعاد تمامًا عن شراء الطماطم، كما تقول.

"مبقتش أطبخ أي حاجة بطماطم خالص، بعمل للعيال رز وملوخية وخلاص"، وفقًا لقولها.

ولجأ محمد السيد، صاحب معاش، إلى الذهاب لسوق الجمعة بإمبابة لانخفاض أسعاره عن السوق اليومي، لتواجد بعض المزارعين لبيع محصولهم بأسعار رخيصة، فضلًا عن وجود بعض نوعيات الخضر قليلة الجودة.



ويقول السيد لمصراوي "كل لما أنزل لشراء لوازم البيت من السوق إللي جنبي، بلاقيه غالي نار، فقررت أروح سوق الجمعة أرخص لي وأجيب حاجة الأسبوع".

كان السيد يتحدث لمصراوي، بينما يسير في السوق يسأل عن أسعار الخضروات وعندما يرد البائع عليه "الطماطم بـ 10 جنيه" يردد عبارة "الحمد لله على الصحة".

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