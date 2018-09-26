2 جنيه انخفاضًا في البوري.. أسعار السمك بسوق العبور اليوم

كتبت- شيماء حفظي:

ارتفع سعر كيلو البلطي 50 قرشًا ليتراوح بين 22 و 23 جنيهًا، بينما انخفض سعر وكيلو السمك البوري جنيهين ليتراوح بين 39 و43 جنيهًا، في سوق العبور اليوم الأربعاء، مقارنة بأسعار الأمس.

واستقر أيضا سعر البلطي الفليه بين 30 و70 جنيها، وكيلو المكرونة السويسي بين 50 و60 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وواصل سعر كيلو السبيط والكاليماري استقراره بين 90 و160 جنيها، وكيلو الكابوريا بين 30 و125 جنيها، وتراوح سعر كيلو الجمبري بين 270 و310 جنيهات.