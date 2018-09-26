الحكومة تخطط لإصدار أدوات دين بقيمة 498.7 مليار جنيه في الربع الثاني

كتب- أحمد السيد:

تعتزم وزارة المالية زيادة إصداراتها من أدوات الدين خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي بنحو 28%، لتصل إلى 498.750 مليار جنيه، مقابل 389.25 مليار جنيه خلال نفس الفترة العام المالي الماضي، وفقا لبيانات الوزارة على موقعها الإلكتروني.

وتوضح البيانات أن معظم هذه الإصدارات لا يزيد آجالها عن عام.

وستوزع الوزارة هذه الإصدارات على عدة أشهر، حيث من المخطط أن تصل قيمتها في شهر أكتوبر المقبل إلى 192 مليار جنيه، وستكون أقل في نوفمبر بواقع 153.5 مليار جنيه، على أن تصل إصدارت أدوات الدين إلى 153.250 مليار جنيه خلال شهر ديسمبر المقبل.

ووفقا لبيانات وزارة المالية، فإن معظم إصدارات أدوات الدين المخطط لها في الربع الثاني من العام المالي الحالي، ستكون من الأدوات قصيرة الأجل، حيث سيتم إصدار أذون خزانة لأجل 91 يومًا بقيمة 125.250 مليار جنيه.

كما تخطط الوزارة لإصدار أذون خزانة لأجل 182 يومًا بقيمة 123.5 مليار جنيه، على أن تصل قيمة أذون الخزانة لأجل 273 يومًا إلى نحو 110.750 مليار جنيه، و121.5 مليار جنيه لأذون الخزانة ذات أجل 364 يومًا.

وستصدر وزارة المالية خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، سندات لأجل 3 سنوات يستحق سدادها في أغسطس 2021 بقيمة 4.250 مليار جنيه، وسندات لأجل 3 سنوات يستحق سددها في ديسمبر 2021 بقيمة 1.5 مليار جنيه.

وبحسب بيانات الوزارة ، فإنه من المتوقع إصدار سندات لأجل 5 سنوات يستحق سدادها في أكتوبر2023، بقيمة 4.750 مليار جنيه، ولأجل 7 سنوات بقيمة 4 مليارات جنيه على أن تسدد في اغسطس 2025.

وستصدر المالية سندات لأجل 10 سنوات بقيمة مليار جنيه، على أن تسدد في مايو 2028، وتصل قيمة السندات ذات الأجل 10 سنوات إلى نحو 2.250 مليار جنيه، حيث من المتوقع سدادها في نوفمبر من عام 2028.

وأشارت بيانات الوزارة إلى أنه من المتوقع أن تبدأ أو عطاءت أدوات الدين المحلي الثلاثاء المقبل الموافق 2 أكتوبر المقبل.

وألغت مصر يوم الثلاثاء الماضي، أنه تم إلغاء عطاءين لبيع سندات لأجل خمس وعشر سنوات بعدما طلبت البنوك والمستثمرون أسعار فائدة مرتفعة.

وهذه هي المرة الرابعة على التوالي التي تلغي فيها مصر عطاء للسندات بسبب طلب عوائد تراها مصر "خارج الحدود المنطقية"، حسبما ذكرت وزارة المالية عند إلغاء عطاءي سندات لأجل ثلاث وسبع سنوات في وقت سابق هذا الشهر.

وكانت وزارة المالية تخطط لإصدار أدوات دين خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، بقيمة 475.5 مليار جنيه، وفقا لبيانات سابقة للوزارة على موقعها الإلكتروني.