عمومية أورنج توافق على الشطب الاختياري لأسهم الشركة بالبورصة

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة أورنج مصر للاتصالات، خلال اجتماعها أمس الثلاثاء، على شطب أسهم الشركة اختياريا من البورصة المصرية، وفقا للمادة 55 من قواعد القيد بالبورصة المصرية، والمادة 74 من الإجراءات التنفيذية لها.

وبحسب بيان أرسلته الشركة للبورصة اليوم الأربعاء، وافقت الجمعية أيضا على شراء الشركة لأسهم المساهمين المعترضين والمتضررين من الشطب الاختياري، ومن بينهم الدائنين المرتهنين.

وقررت الجمعية تفويض برونو ميتلينج رئيس مجلس الإدارة أو ياسر أحمد عبد الستار شاكر العضو المنتدب لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرارين وإتمام عملية شراء الأسهم من المساهمين المعترضين والمتضررين من الشطب الاختياري.

وكانت الشركة توقعت في بيان الشهر الماضي، الانتهاء من إجراءات الشطب الاختياري، وعرضها على الجمعية العامة غير العادية للشركة، بنهاية شهر ديسمبر 2018 كحد أقصى.

ووافق مجلس إدارة الشركة الشهر الماضي على المقترح الذي تم عرضه على الجمعية غير العادية للشركة في شأن شطب أسهم الشركة اختياريا من البورصة، وفقا للمادة 55 و55 مكرر من قواعد القيد بالبورصة، والمادة 74 من الإجراءات التنفيذية لها.

وقررت أورنج مصر الشطب الاختياري لأسهمها في البورصة المصرية بعد عدم استيفائها لشرط الحد الأدنى لنسبة الأسهم حرة التداول في ضوء المادة 10 من قواعد القيد.

وتشترط قواعد القيد والتداول ألا تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن 5% من إجمالي أسهم الشركة، بينما تصل النسبة حاليا في أورنج مصر بنسبة 0.61% من الأسهم.

وقررت هيئة الرقابة المالية في مطلع أغسطس 2017 إلزام الشركات التي لم توفق أوضاع قيدها بالشطب من البورصة.